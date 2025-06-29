СВУ нашли на стройке Большого Смоленского моста
Самодельное взрывное устройство обнаружили на территории строительной площадки в Невском районе. Его обезвредили специалисты, пишет «Фонтанка».
Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ
Очевидец наткнулся на странный предмет около стройки Большого Смоленского моста. У сетчатого забора лежала пластиковая бутылка с примотанной батарейкой и неизвестным устройством.
Туда направилась полиция, сотрудники ОМОНа обезвредили СВУ. На экспертизу направили бутылку с неизвестной жидкостью. Детали инцидента выясняются.
Прежде «Ъ-СПб» писал, что уроженку Москвы арестовали в Петербурге по подозрению в подготовке теракта. По заданию неустановленных лиц она должна была установить взрывное устройство на автомобиль одного из начальников отдела неназванной коммерческой компании.