Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СВУ нашли на стройке Большого Смоленского моста

Самодельное взрывное устройство обнаружили на территории строительной площадки в Невском районе. Его обезвредили специалисты, пишет «Фонтанка».

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Очевидец наткнулся на странный предмет около стройки Большого Смоленского моста. У сетчатого забора лежала пластиковая бутылка с примотанной батарейкой и неизвестным устройством.

Туда направилась полиция, сотрудники ОМОНа обезвредили СВУ. На экспертизу направили бутылку с неизвестной жидкостью. Детали инцидента выясняются.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что уроженку Москвы арестовали в Петербурге по подозрению в подготовке теракта. По заданию неустановленных лиц она должна была установить взрывное устройство на автомобиль одного из начальников отдела неназванной коммерческой компании.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все