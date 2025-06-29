Лавров заявил, что Макрон и Мерц окончательно утратили здравый смысл

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца утратившими здравый смысл. Такое заявление он сделал на брифинге после переговоров с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Лавров подчеркнул, что оба европейских лидера пытаются вернуть прошлое, когда Франция и Германия стремились завоевать всю Европу, в первую очередь Российскую империю, а после — Советский Союз. «Мы с удивлением слышим и взираем на те заклинания, которые звучат из европейских столиц»,— заметил он.

Министр напомнил о совместной статье господ Макрона и Мерца, где они заявили, что Европа должна вооружиться и Россия является главной угрозой, ведущей империалистические войны. По его словам, Запад осознает, что стратегически нанести поражение России невозможно, как это не удавалось и раньше.

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