В Совфеде предупредили о звонках мошенников из автосервисов

Владельцам автомобилей следует быть осторожнее при оплате услуг автосервисов из-за новой схемы мошенничества. Об этом рассказал ТАСС замглавы Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин.

По его словам, злоумышленники получают доступ к данным клиентов, затем звонят в автосервисы, представляясь их владельцами, чтобы узнать, какие запчасти нужны и сколько они стоят. После этого мошенники связываются с клиентами под видом сотрудников сервисных центров и требуют срочно перевести деньги за детали.

«Никогда не переводите деньги по звонку, даже если человек на том конце провода звучит убедительно»,— предупредил господин Шейкин. Он рекомендовал оплачивать услуги только официально — через кассу, сайт, приложение или счет юридического лица с полными реквизитами. Переводы «на карту мастеру» или по номеру телефона в спешке недопустимы.

Сенатор также советовал всегда перед оплатой требовать счет, акт выполненных работ или хотя бы СМС от автосервиса. Это позволит защитить себя от мошенников и подтвердить легитимность сделки. В случае, если деньги были переведены злоумышленникам, следует сразу обратиться в банк и полицию, а также сообщить сервису, чтобы специалисты проверили безопасность их базы данных.