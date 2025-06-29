Лавров заявил о необходимости урегулировать статус всех трудовых мигрантов

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в притоке трудовых мигрантов. При этом, отметил он, для их законного и безопасного пребывания на территории России необходимо, чтобы все урегулировали свой статус. Об этом российский министр сказал по итогам переговоров с главой МИД и президентом Киргизии Жээнбеком Кулубаевым и Садыром Жапаровым в Чолпон-Ате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы заинтересованы в притоке трудовых мигрантов,— сказал Сергей Лавров,— и киргизская сторона тоже заинтересована в том, чтобы люди, которые едут работать в РФ, чувствовали себя спокойно». «Для этого необходимо, чтобы все урегулировали свой статус»,— добавил министр.

Киргизский коллега Сергея Лаврова также подчеркнул, что Бишкек «крайне заинтересован» в законном пребывании соотечественников на территории России и в том, чтобы их социальные гарантии обеспечивались должным образом.

В апреле МИД Киргизии сообщил, что гражданам страны, а также другим иностранцам, незаконно находящимся в России, продлят срок, в который они смогут урегулировать статус в стране, до 10 сентября. Ранее нелегальных мигрантов обязали легализовать свое пребывание на территории РФ до 30 апреля.

С 5 февраля в России действует реестр, куда заносят информацию о незаконно находящихся в стране иностранцах. С этого же дня введен новый порядок высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, нарушающих закон или пребывающих нелегально. Для таких лиц установлены ограничения, включая запрет на регистрацию брака, управление транспортом и его регистрацию. При повторных нарушениях нелегальным мигрантам предстоит депортация.

Анастасия Домбицкая