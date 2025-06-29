Волонтеры Северной Осетии отправили в зону СВО партию гуманитарного груза
Волонтеры и представители молодежных движений в Северной Осетии доставили очередную партию гуманитарной помощи в зону спецоперации. Об этом рассказал глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ
Военнослужащим 166-го мотострелкового полка имени Исса Плиева передали продукты, питьевую воду, окопные свечи, технику, лекарства, средства личной гигиены, печки, носилки, иконы, письма, талисманы и флаги.