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Волонтеры Северной Осетии отправили в зону СВО партию гуманитарного груза

Волонтеры и представители молодежных движений в Северной Осетии доставили очередную партию гуманитарной помощи в зону спецоперации. Об этом рассказал глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

Военнослужащим 166-го мотострелкового полка имени Исса Плиева передали продукты, питьевую воду, окопные свечи, технику, лекарства, средства личной гигиены, печки, носилки, иконы, письма, талисманы и флаги.

Константин Соловьев

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