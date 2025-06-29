Местами в Ставрополье сегодня прогнозируют ливни

В Ставропольском крае сегодня, 29 июня, прогнозируют переменную облачность. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Ночь преимущественно пройдет без осадков, днем местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах возможны сильные ливни.

Западный ветер достигнет скорости в 5-10 м/с. Температура воздуха по краю составит ночью составит от 12 до 17° тепла, днем от 24 до 29°. В восточной части региона местами столбик термометра поднимется до 29-34°.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», на Ставрополье из-за непогоды объявили штормовое предупреждение.

Константин Соловьев