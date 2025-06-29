Лавров провел переговоры с главой МИД Киргизии

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Киргизии Жээнбеком Кулубаевым, передает корреспондент «Ъ». Переговоры прошли в Чолпон-Ате, где 30 июня состоится заседание глав МИДов стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Домбицкая / Коммерсантъ Фото: Анастасия Домбицкая / Коммерсантъ

Визит господина Лаврова в Киргизию стартовал 28 июня. Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, он нацелен на углубление российско-киргизского межгосударственного диалога, взаимодействия в духе стратегического партнерства, союзничества.

30 июня в Чолпон-Ате также пройдет встреча глав МИДов стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Стороны обсудят вопросы «региональной безопасности в Центральной Азии, в том числе наращивание совместных усилий по противодействию угрозам, исходящим от международных экстремистских и террористических сил и попыткам дестабилизации региона извне».

Анастасия Домбицкая