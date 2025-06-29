Фигурантам дела о покушении на помощника депутата Госдумы дали срок

Подмосковный суд приговорил Василия Коновалова и Башира Омарходжаева к 12 и 13 годам колонии строгого режима соответственно. Им дали сроки за покушение на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева. Об этом сообщило «РИА Новости».

Василий Коновалов, который родился на Украине, был исполнителем неудавшегося убийства. Он неоднократно был судим как на Украине, так и в России, в последний раз он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Башир Омарходжаев, который заказал своего земляка из Чечни, также до покушения переступал закон: он находился в розыске за разбой, а вместе с тем его прежде судили за самоуправство и незаконный оборот оружия.

По данным следствия, Омарходжаев не сам пожелал убить экс-вице-премьера: ему предложили это сделать неустановленные лица за 20 млн руб. 15 млн Омарходжаев предложил Коновалову, остальную сумму он намеревался оставить себе. Попытка убить помощника, бывшего вице-премьера Ингушетии, произошла еще в октябре 2024 года. Однако из четырех выпущенных пуль только две попали в лицо господину Алихаджиеву и полученные ранения не оказались смертельными.

Подробнее — в материале «Ъ» «Киллеру Коновалову не оплатили заказ».