Первый рейс перевозчика Nesma Airlines встретили в Пулково водной аркой

Традиционной водной аркой встретили в Пулково первый рейс авиакомпании Nesma Airlines, которая будет выполнять полеты из Петербурга в египетскую Хургаду, сообщает пресс-служба аэропорта 28 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый рейс авиакомпании Nesma Airlines, который встретили в Пулково традиционной водной аркой

Фото: Пресс-служба аэропорта Пулково Первый рейс авиакомпании Nesma Airlines, который встретили в Пулково традиционной водной аркой

Фото: Пресс-служба аэропорта Пулково

Вылеты запланированы на 01:15 мск и будут осуществляться каждые десять дней. Помимо Nesma Airlines рейсы в один из крупнейших курортов северной Африки на текущий момент осуществляют авикомпании «Аэрофлот» и AlMasria Universal Airlines.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что авиакомпания Red Wings со 2 июля возобновит перелеты между Петербургом и Тель-Авивом. Рейсы, как и прежде будут выполняться по средам и воскресеньям. Билеты на текущий момент можно приобрести по стоимости от 30 тыс. рублей.

Андрей Маркелов