По итогам первых шести месяцев 2025 года самыми высокооплачиваемыми специалистами на Ставрополье стали DevOps-инженеры, директора, руководители группы разработки и геодезисты. Об этом сообщает портал hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным аналитиков, средняя заработная плата DevOps-инженеры (275 тыс. руб.). Это специалисты по разработке и эксплуатации программного обеспечения. Следом идут финансовые и коммерческие директора. Их заработная плата составляет 175 тыс. руб. У руководителей групп разработки, геодезистов, а также у главных инженеров медианная зарплата составила 150 тыс. руб.

В топ-20 попали прорабы (140 тыс. руб.), курьеры (126 тыс. руб.) и сварщики (117 тыс. руб.).

Мария Хоперская