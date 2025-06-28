В Ярославле создадут ещё один образовательный комплекс

В Ярославле к средней школе №88 присоединят семь учреждений, в результате чего будет создан «Образовательный комплекс №36». Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов.

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В новый образовательный комплекс также войдут школы №73 и 78, начальная школа — детский сад №85, детсады №42, 22, 221 и 246. Школы продолжат свое существование как «центры обучения», а детсады — как «центры развития ребенка».

Процесс реорганизации завершится к 20 октября 2025 года.

Ранее «Ъ-Ярославль» публиковал список новых образовательных комплексов с указанием школ и детских садов, которые в них войдут.

Алла Чижова