Путин назвал маленькой зарплату участников студотрядов

Президент России Владимир Путин на открытии молодежных центров поинтересовался, сколько зарабатывают участники студотрядов. Девушка ответила, что в среднем получает 60–70 тыс. руб. в месяц.

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«Маловато, честно вам скажу»,— сказал глава государства (цитата по сайту Кремля). Он добавил, что в свое время зарабатывал 1–1,5 тыс. руб. в месяц. «И тогда, в советское время, это было прилично, потому что "Жигули" стоили 5 тыс. рублей»,— добавил господин Путин.

Елизавета Шмакова