Пашинян пообещал на пять дней отказаться от оскорблений

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил оппонентам с 1 по 5 июля отказаться от оскорблений. Он пообещал придерживаться запрета в течение этих пяти дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Пашинян заявил, что хочет «достичь общественного консенсуса» о прекращении «ругани и гибридных нападок в публично-политической сфере». Вместо этого он предлагает перейти к «логике исключительно цивилизованных и уважительных дебатов, основанных только на проверенных фактах».

«Предлагаю 1 июля в качестве даты начала консенсуса и с этого момента до 5 июля налагаю вето на использование "параканонической" лексики в моей речи»,— написал премьер в Telegram.

О ситуации в Армении — в материале «Ъ» «Никол Пашинян не стерпел критики».