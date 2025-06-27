Дорожные разборки в Сертолово закончились выстрелами из травмата по «Газели»

В первом часу дня 26 июня в полицию поступило сообщение, что в Сертолово возле АЗС стреляют из травматического оружия, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывший на место наряд обнаружил автомобиль Land Rover, за рулем которого оказался 56-летний технический директор коммерческой фирмы. Бизнесмена доставили в отдел для разбирательства.

Чуть позже в полицию обратился 25-летний водитель «Газели», который рассказал, что у него случился дорожный конфликт с владельцем британской иномарки.

Предприниматель в ходе спора несколько раз выстрелил из травматического пистолета в лобовое стекло фургона. Заявитель в ответ протаранил внедорожник и поспешил скрыться. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что житель Приморска выстрелил в машину оппонента из аэрозольного пистолета в Петербурге.

Андрей Маркелов