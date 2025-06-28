Режим повышенной готовности ввели в Удмуртии в связи с угрозами атак БПЛА

Режим повышенной готовности ввели на территории Удмуртии для «защиты населения и территорий от возможных угроз, связанным с атаками беспилотных воздушных судов», следует из распоряжения главы региона Александра Бречалова от 27 июня. Он будет действовать «до особого распоряжения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Органам власти поручили организовать комплекс мер по защите подведомственных объектов от нападений с использованием БПЛА; госкомитету республики по делам ГО и ЧС — подготовиться на случай необходимости проведения аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий возможных атак.

Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сказал, что мобильный интернет в республике будут ограничивать даже при минимальной угрозе атаки БПЛА.