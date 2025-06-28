В Пакистане при взрыве смертника погибли 16 человек

Террорист-смертник врезался на автомобиле в военную колонну в Пакистане. В результате погибли 16 человек, сообщает AFP со ссылкой на местных властей.

Инцидент произошел в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны. В результате взрыва обрушились крыши двух домов, из-за чего пострадали шесть детей. Общее число пострадавших превышает 20 человек.

Ответственность за нападение взяло на себя местное подразделение террористической организации «Талибан». По подсчетам AFP, с начала года в результате атак вооруженных групп, воюющих с правительством в Хайбер-Пахтунхве и Белуджистане, погибло около 290 человек, в основном это сотрудники служб безопасности.