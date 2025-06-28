Силы ПВО за сутки сбили 252 БПЛА и шесть авиабомб

За прошедшие сутки российские средства ПВО уничтожили 252 украинских беспилотника самолетного типа. Также было сбито шесть управляемых авиационных бомб, сообщило Минобороны.

Согласно сводке ведомства, в течение суток российская армия нанесла удары по складам боеприпасов и материальных средств, цехам производства и сборки ударных БПЛА, по месту хранения безэкипажных катеров, а также пунктам дислокации ВСУ в 142 районах.

В течение сегодняшней ночи силы ПВО сбили 31 беспилотник над семью российскими регионами. Обошлось без пострадавших и разрушений на земле.