Кондитерская фабрика Ставрополья вышла на рынки в восьми странах
Кондитерская фабрика в Предгорном округе Ставропольского края увеличивает объемы производства до 1 тыс. т продукции в месяц. Об этом сообщает пресс-служба правительства и губернатора Ставрополья.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что в 2025 году предприятие расширило свой ассортимент, запустив линию по выпуску глазированной фруктовой пастилы.
Фабрика теперь поставляет свою продукцию в 50 российских регионов и 8 зарубежных стран, включая страны СНГ и Монголию.