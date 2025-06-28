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Кондитерская фабрика Ставрополья вышла на рынки в восьми странах

Кондитерская фабрика в Предгорном округе Ставропольского края увеличивает объемы производства до 1 тыс. т продукции в месяц. Об этом сообщает пресс-служба правительства и губернатора Ставрополья.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что в 2025 году предприятие расширило свой ассортимент, запустив линию по выпуску глазированной фруктовой пастилы.

Фабрика теперь поставляет свою продукцию в 50 российских регионов и 8 зарубежных стран, включая страны СНГ и Монголию.

Мария Хоперская

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