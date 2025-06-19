Срыв трансферов и шанс для реабилитации

Игроки «Зенита» вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону. Команда летом будет тренироваться на своей базе в Удельном парке. Пока у «Зенита» нет новичков, что немного удивляет. Трансферы некоторых игроков сорвались. Кто-то из тех, с кем договорился клуб, пока не может к нему присоединиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Миллер (справа), глава «Газпрома», финансирующего петербургские клубы, в случае еще одной неудачи футбольного «Зенита» церемонится не будет

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Алексей Миллер (справа), глава «Газпрома», финансирующего петербургские клубы, в случае еще одной неудачи футбольного «Зенита» церемонится не будет

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

После неудачного сезона, когда сине-бело-голубые впервые за семь лет не смогли выиграть чемпионский титул, многие ждали перемен в команде. Но их не произошло. Главное — остался цел и невредим тренерский штаб, который возглавляет Сергей Семак. Как говорили в одной кинокомедии, «шеф дал шанс реабилитироваться». Это касается и высшего руководства клуба. Александр Медведев сохранил за собой пост главы правления ФК «Зенит». Вот в хоккейном СКА его не оставили на должности председателя совета директоров клуба. И те перемены, которые произошли в СКА, откуда убрали со всех постов Романа Ротенберга — казалось бы, неприкасаемого человека,— говорит о том, что Алексей Миллер, глава «Газпрома», финансирующего петербургские клубы, в случае еще одной неудачи футбольного «Зенита» церемониться не будет.

На трансферном рынке «Зенит» ведет себя тихо. До сих пор клуб не сделал приобретений. Ждали, что линию обороны может усилить защитник «Ростова» Максим Осипенко, но он в итоге перебрался в московское «Динамо», куда пришел работать тренером Валерий Карпин, бывший наставник «Ростова» и действующий рулевой сборной России. Сорвался трансфер форварда «Рубина» Мирлинда Даку, второго по результативности в прошлом сезоне (15 голов), который вроде как был уже «на мази». Клубы между собой договорились. Но потом «Зенит» и Даку не сошлись в условиях личного контракта. Почему, никто не рассказывает. Но «Зенит» устами Александра Медведева дал понять: трансфер нападающего из Албании не состоится.

Из этой истории можно сделать вывод, что кто-то из форвардов команды не устраивает тренера Сергея Семака. И не факт, что это Александр Соболев, пришедший в «Зенит» прошлым летом из московского «Спартака». От услуг аргентинца Лусиано клуб тоже вряд ли откажется. А вот Матео Кассьерра провел минувший сезон слабо, забив 12 мячей в 39 матчах, редко проводя на поле 90 минут. Может, ищут замену именно ему.

Также «Зенит» хочет усилить центр поля, где раньше действовали Клаудиньо, Вендел, Вильям Барриос. Зимой Клаудиньо перешел в катарский «Аль-Садд», в составе которого, к слову, стал чемпионом страны. Вендел по окончании сезона должен был покинуть «Зенит» и стать частью сделки по приобретению клубом из Петербурга атакующего полузащитника Луиса Энрике из «Ботафого». Но по каким-то причинам — скорее всего, геополитическим — клуб из Бразилии отказался принимать в свои ряды Вендела. Так что пока полузащитник остается игроком «Зенита». В то же время клуб может держать его в качестве «платежного средства» для проведения других сделок.

Известно, что «Зенит» нацелен на покупку у бразильского «Фламенго» полузащитника Жерсона, капитана этой команды. Неизвестно, достигнуто соглашение о его переходе или нет, но сейчас Жерсон выступает за свой клуб на клубном чемпионате мира, который проходит в Соединенных Штатах. Если он и приедет в «Зенит», то это случится после завершения турнира. Вариант, при котором бразилец останется во «Фламенго», тоже существует. Фанаты клуба жестко отреагировал на новости, связанные с переходом Жерсона в «Зенит», и футболист, говорят, сильно по этому поводу переживает. Кстати, в матче против тунисского «Эсперанса», который «Фламенго» выиграл 2:0, Жерсон играл на той же позиции, на которой действует в «Зените» Луис Энрике — другой бразилец. Может, это временное явление. А если нет, непонятно, зачем сине-бело-голубым еще один игрок такого же амплуа. Клубу, как не раз говорили его тренеры, нужен исполнитель именно в середину поля. Жерсон, по сведениям экспертов, обладает и таким функционалом.

Потерь у «Зенита» тоже мало: покинул клуб в связи с истечением срока контракта защитник Дмитрий Чистяков. По этой же причине — хавбек Зелимхан Бакаев, выступавший за другие клубы на правах аренды. Вернулся в турецкий «Фенербахче» сербский защитник Огнен Мимович, арендованный «Зенитом» на вторую часть минувшего сезона.

Подготовку к новому команда Сергея Семака проведет на базе в Удельном парке. На этот раз «Зенит» начнет официальные выступления позже обычного, так как раньше он играл в матче за Суперкубок, который оспаривают чемпион страны и обладатель Кубка России. В прошлом сезоне петербуржцам не покорился ни один из этих трофеев, хотя побед ждали к 100-летнему юбилею, который клуб отпраздновал весной. В предстоящем сезоне надо исправляться. А юбилей, как дали понять в «Зените», только начали отмечать и любой титул, который выиграет команда, можно будет к нему приурочить.

Кирилл Легков