Спектакль «Про Федота-стрельца» в Театре Ленсовета, Хмыров на ROOF FEST и фестиваль «ЭтоЭтно» в пространстве «Севкабель Порт»

Посетить все культурные мероприятия грядущей недели жителям и гостям Петербурга невозможно, но «Ъ-СПб» заботливо отобрал все самое интересное. Те, кто грустит из-за серых будней, смогут по-настоящему оторваться на фестивалях ROOF FEST и VK Fest, кому по вкусу более сдержанный и спокойный досуг — будут рады эрмитажной выставке «К барьеру! Поединки и дуэли от Ахилла до Лифаря» или опере «Эрнани» Верди. Любители театральных постановок, как и всегда, не останутся без премьер и творческих переосмыслений. Выбирайте на свой вкус: спектакль «Чехов. Хочется жить!», скоморошина без антракта «Про Федота-стрельца» или неизменно прекрасный балет «Лебединое озеро».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербургский исполнитель Филипп Хмыров

Фото: из личного архива Филиппа Хмырова Петербургский исполнитель Филипп Хмыров

Фото: из личного архива Филиппа Хмырова

Начать по-настоящему летнее путешествие можно с концерта Хмырова, который состоится 27 июня в рамках фестиваля ROOF FEST. Филипп Хмыров — петербургский исполнитель и сонграйтер с сэмплером и полноценной рок-группой, умело превративший в крепко скроенные песни необычную смесь из бодрого хип-хопа, инди-музыки и задушевности русского рока. Его называют «героем нашего времени» и «одним из лучших новых артистов последних лет», а еще — «новым Цоем с бульвара Новаторов» (слушатели при этом нередко добавляют: «Хмыров звучит как Цой, который влюблен»). В треках Хмырова сочетаются петербургская романтика, дворовая честность и прямолинейность острого слова. Часто они звучат и в новом российском кино: «Страсти по Матвею», «Содержанки», «Неспящие в Сосновке» и других картинах.

Хмыров и его концертная группа — постоянные участники самых значимых фестивалей последних лет, таких как VK Fest, «Дикая Мята», Stereoleto, LiveFest, «Жиза», Motherland. Его сольные выступления проходят с неизменным аншлагом. Артист не раз собирал полные московские клубы и концертные площадки в Петербурге и других городах страны. 27 июня в рамках ROOF FEST состоится презентация нового сольного альбома Хмырова. Не пропустите!

27 июня музей современного искусства «Эрарта» представит вторую персональную фотовыставку лидера группы «Звери». «Привиделось» — экспозиция Ромы Зверя, посвященная путешествиям. На выставке будет представлено около 70 снимков, на каждом из которых присутствует особенный персонаж: солист группы добавил привидение к своим фотографиям. «Привидение — это некая отметка: я видел ситуацию своими глазами»,— комментирует свою идею Рома. Посетители смогут впервые увидеть снимки артиста и открыть для себя исполнителя с новой стороны.

27 и 28 июня на площадке «Ледовый дворец» пройдет премьера рок-мюзикла на льду «Ассоль» по мотивам культовой повести Александра Грина «Алые паруса» — в унисон с одной из главных городских традиций. В постановке участвуют известные фигуристы и олимпийские чемпионы, среди которых Алина Загитова, Владимир Морозов, Евгения Медведева и Алексей Ягудин. Историю Ассоль, ждущей чудесный корабль с алыми парусами, адаптировали для ледовой сцены с добавлением спецэффектов. Зрителей ожидает грандиозное шоу, которое позволит по-настоящему проникнуться атмосферой волшебства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Александр Устюгов

Фото: из личного архива Александра Устюгова Актер Александр Устюгов

Фото: из личного архива Александра Устюгова

В субботу, 28 июня, Александр Устюгов и группа Ekibastuz выступят в концертном зале «Колизей Арена». Александр Устюгов — талантливый музыкант, популярный актер театра и кино. За свою карьеру он снялся в множестве известных фильмов и сериалов, среди которых «Золотая орда», «Викинг», «Чума», «28 панфиловцев», «Годунов», «Рикошет» и «Союз спасения». Александр Устюгов активно гастролирует со своим музыкальным коллективом Ekibastuz, выступающим в жанре «питерский рок» или, по определению самого исполнителя,— «советский фанк». На концерте вас ждут невероятная энергетика, неповторимая атмосфера и масса позитивных эмоций. Зрителям не придется скучать, ведь на концертах Александра Устюгова и группы Ekibastuz царит атмосфера легкости и веселья. Такое точно не захочется пропускать.

28 июня открывается главная эрмитажная выставка сезона — «К барьеру! Поединки и дуэли от Ахилла до Лифаря». Выставка предлагает особый взгляд на историю европейской цивилизации. Экспозиция посвящена истории дуэлей. В Николаевском зале можно проследить историю поединков — от рыцарских турниров до дуэлей XX века. Особое внимание на выставке будет уделено традиции русской дуэли, включая известные поединки поэтов. Посетители также смогут больше узнать об оружии, которое использовалось на таких «встречах».

28 июня на «Газпром Арене» состоится большой сольный концерт Леонида Агутина. Творческой карьере артиста уже 30 лет, за его спиной большое количество хитов, которые любят и взрослые, и дети. На стриминговых площадках песни Агутина слушают более 6 млн поклонников. Концерт в городе на Неве — отличная возможность вживую увидеть известного музыканта и услышать его популярные композиции, такие как «Остров», «Я буду всегда с тобой», «Ай-Ай», «На сиреневой луне», «Хоп хэй лала лэй».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из мюзикла «Ревизор. Incognito»

Фото: Государственный театр музыкальной комедии Узбекистана Сцена из мюзикла «Ревизор. Incognito»

Фото: Государственный театр музыкальной комедии Узбекистана

28 и 29 июня, в разгар белых ночей, на сцене Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии — мюзикл «Ревизор. Incognito» Государственного театра музыкальной комедии (оперетты) Узбекистана. Блистательная комедия Гоголя, премьера которой состоялась в Петербурге в 1836 году и про которую Николай I сказал: «Ну и пьеса! Всем досталось, а мне больше всех!», сегодня прочно занимает позиции одного из самых репертуарных произведений мировой драматургии.

Команда Театра музыкальной комедии (оперетты) Узбекистана во главе с главным режиссером Русланом Шерездановым, выступившим автором сценической редакции и постановщиком мюзикла, уверена, что «Ревизор» был и будет актуален всегда: люди не меняются, пороки остаются прежними. Гоголь в своей пьесе хотел подчеркнуть комизм, абсурдность ситуации. Но абсурдна ли она на сегодняшний день? Этот вопрос актеры, играющие персонажей комедии, решат вместе со зрителем.

В выходные, 28–29 июня, в павильоне «УКТ» общественного пространства «Севкабель Порт» пройдет семейный фестиваль ручной работы «Маркет на Неве». Тема фестиваля в этом году — «В деревне у бабушки». Маркет — отличная возможность для локальных мастеров представить свою продукцию и привлечь аудиторию. На фестивале можно будет увидеть теплые вязаные аксессуары, дизайнерскую одежду, керамику и разнообразный декор для дома, гастрономию, фермерские продукты и множество других товаров. Гости смогут насыщенно провести летние выходные, обновив гардероб, купив оригинальные вещи и просто погуляв в приятной компании по берегу Финского залива.

Балет «Дон Кихот» Театра балета имени Якобсона дадут на основной сцене Александринского театра 30 июня. Премьера, посвященная 200-летию Мариуса Петипа,— громкое событие в жизни балетного Петербурга. Датский хореограф-постановщик сумел разнообразить спектакль новыми танцевальными номерами, сохранив лучшие фрагменты оригинального хореографического текста. Он подарил сольные вариации Гамашу, непутевому жениху Китри и хитрецу Санчо Пансе. Зрителей ожидает динамичный сюжет, яркие костюмы и потрясающая музыка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Народный артист России Семен Стругачев в комедии «Синьор из высшего общества»

Фото: Театр имени Ленсовета Народный артист России Семен Стругачев в комедии «Синьор из высшего общества»

Фото: Театр имени Ленсовета

1 июля в Театре имени Ленсовета будут давать комедию в двух действиях «Синьор из высшего общества». Популярная пьеса Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи была написана в 1956 году. Для спектакля режиссером Дамиром Салимзяновым был сделан новый перевод и сценическая редакция этой классической итальянской комедии положений. Главный герой синьор Папагатто — завсегдатай публичных светских мероприятий. Используя свое фантастическое обаяние и знание законов психологии, он непринужденно общается с богатыми гостями и тайком уносит с пышных столов деликатесы, чтобы потом их продать и обеспечить семью. Но наступает момент, когда гениальный авантюрист понимает, что растрачивает свои таланты впустую.

В ролях: народный артист России Семен Стругачев, заслуженные артисты России Александр Солоненко, Евгений Стецюк, Галина Субботина, Александр Сулимов, артисты Кристина Кузьмина, Анна Гольдфельд, Татьяна Трудова, Марианна Коробейникова, Галина Журавлева, Всеволод Цурило, Роман Баранов, Максим Сапранов, Дмитрий Хасанов, Алексей Торковер, Иван Шевченко, Сергей Филипович, Иван Еремин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Про Федота-стрельца»

Сцена из спектакля «Про Федота-стрельца»



Также на малой сцене Театра имени Ленсовета 1 июля будут давать спектакль «Про Федота-стрельца». Пьеса-сказка «Про Федота-cтрельца, удалого молодца» стала поистине народным произведением. Она была написана с огромной любовью к Родине, ее культуре и истории. Разлетевшись на цитаты по всей стране, эта история по праву заняла почетное место в русской стихотворной литературе, став фольклором и возродив утерянное явление скоморошины. Неспроста история в пьесе разыгрывается скоморохами-потешниками. К этой традиции обращались многие русские творцы. Известна оратория композитора Валерия Гаврилина «Скоморохи», написанная на основе музыки, созданной в 1967 году специально для спектакля Театра имени Ленсовета «Через сто лет в березовой роще». Удивительным образом она перекликается с сочинением Леонида Филатова.

Режиссер и композитор — Федор Пшеничный, хореограф — Александр Челидзе, художник — Егор Пшеничный. В ролях: народная артистка России Анна Алексахина, артисты Илья Дель, Виталий Куликов, Татьяна Трудова, Марк Овчинников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иммерсивное действо «Ответ Гиппократа» в театре Morpheus

Фото: театр Morpheus Иммерсивное действо «Ответ Гиппократа» в театре Morpheus

Фото: театр Morpheus

Вечер 2 июля можно провести, ломая голову над разными загадками. Иммерсивное действо «Ответ Гиппократа» в театре Morpheus не даст вам заскучать. Представьте, что вы оказались в самом эпицентре заражения таинственным вирусом. Никакие действия властей не помогают, попытки спастись и выжить кажутся тщетными, и вы предоставлены лишь самим себе. Каковы будут ваши действия в стрессовой и нестандартной ситуации? В этот вечер у вас будет возможность заглянуть в глубины своего характера и проявить смелость в борьбе с неизвестным науке вирусом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Орган в Планетарии. Белые Ночи»

Фото: Amadeus Concerts Концерт «Орган в Планетарии. Белые Ночи»

Фото: Amadeus Concerts

3 июля в Планетарии № 1 можно посетить концерт «Орган в Планетарии. Белые Ночи» от команды Amadeus Concerts. Лучшие петербургские органисты исполнят по-настоящему космическую музыку, которой можно насладиться прямо под звездным небом. Помимо лучшей органной музыки, для зрителей прозвучит музыкальный дуэт со специальным гостем. Для жителей и гостей Северной столицы «Орган в Планетарии» — это возможность не просто окунуться в завораживающую музыку, но и убежать от повседневных забот и почувствовать волшебство белых ночей города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкант Коста Лакоста

Музыкант Коста Лакоста



Большой летний концерт на крыше Коста Лакоста состоится 3 июля на Roof Place. «По-другому», «Весна», «Поневоле», «Алые водопады» — треки эпатажного и яркого исполнителя, покорившие сердца поклонников. Творческая универсальность Лакосты — органично звучать поверх как танцевальной панк-музыки, так и радио-дружелюбного мумбатона, но его главный источник вдохновения — это поп-музыка 80-х и 90-х. В дуэте с Лолитой, в творческом союзе с Элджеем или в сольных треках, как бы ни менялся визуальный и творческий стиль исполнителя, ясно одно: все его треки пропитаны личными историями, которыми музыкант хочет делиться со своими слушателями.

С 3 по 6 июля в конноспортивном клубе «Дерби» пройдет крупный всероссийский турнир «Кубок Губернатора Ленинградской области» по конкуру. Это спортивное мероприятие проводится уже более 20 лет. КСК «Дерби» готовится принять более 120 сильнейших спортивных пар страны. Традиционно программа турнира предлагает соревнования среди молодежного состава региональных сборных команд и основного состава спортсменов, показывающих мастерство на уровне максимальной технической сложности. Кульминацией турнира в воскресенье, 6 июля, станет маршрут гран-при с высотой препятствий 150 см и захватывающей перепрыжкой за титул победителя Всероссийских соревнований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт #В_цветах: Шедевры классики. Музыка Шенбруннского сада в Особняке Елисеевых

Фото: Особняк Елисеевых Концерт #В_цветах: Шедевры классики. Музыка Шенбруннского сада в Особняке Елисеевых

Фото: Особняк Елисеевых

Вечером 4 июля музыка и цветы сольются в единое целое, создавая волшебный вечер, наполненный гармонией и вдохновением. Речь идет про Русские музыкальные сезоны и концерт «#В_цветах: Шедевры классики. Музыка Шенбруннского сада в Особняке Елисеевых». Погрузитесь в атмосферу великолепия, где каждая нота будет расцветать, как бутон в солнечном саду. Артисты ведущих театров Петербурга исполнят для вас музыку Бетховена, Штрауса, Моцарта, Шуберта и других известных композиторов.

4 июля на Новой сцене Мариинского театра состоится премьера XXXIII музыкального фестиваля «Звезды белых ночей» — опера «Эрнани» Верди в постановке болгарского режиссера Орлина Анастасова. Сюжет оперы основан на драме Виктора Гюго, мировая премьера спектакля состоялась в Венеции в 1844 году. Опера станет пятнадцатой постановкой Верди в Мариинском-2. В этом спектакле реализованы мощные технические возможности площадки. Будет установлен впечатляющий поворотный механизм: сцена вращается, цвета и картины меняются. 4 июля опера впервые прозвучит для петербургской публики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оркестр MetalliadA

Фото: Оркестр MetalliadA Оркестр MetalliadA

Фото: Оркестр MetalliadA

Metalliada, оркестр из Москвы, даст в культурной столице 4 июля сразу два концерта на сцене «Колизей Арены». Сначала он презентует дебютный альбом «Симфонические Шедевры», который издан на компакт-диске и USB-flash в июне этого года. Этот альбом — настоящий подарок для всех поклонников, бережно сотканный из симфонических сюит и главных шедевров оркестра Metalliada, воссозданных из оригинальных композиций: Metallica, Iron Maiden, Nightwish, Ghost, отмечают организаторы концерта. Затем состоится премьера новой программы «Баллада Тысячи Свечей». Это музыкальное повествование, сочетающее в себе главные мелодии и темы сразу нескольких поколений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Чехов. Хочется жить!»

Фото: Театр имени Ленсовета Сцена из спектакля «Чехов. Хочется жить!»

Фото: Театр имени Ленсовета

4 июля на сцене Театра имени Ленсовета спектакль «Чехов. Хочется жить!». Режиссер-постановщик и автор инсценировки — Анджей Бубень, художник-постановщик — Полина Белова, композитор — Виталий Истомин. Как отмечает господин Бубень: «Сегодня разгадать тайну уникального чеховского юмора ничуть не проще, чем открыть неизвестные законы квантовой механики и попытаться постичь устройство Вселенной....

Жесткий, бескомпромиссный, а порой и абсолютно беспощадный диагноз, поставленный Чеховым обществу, всегда глубоко пронизан тончайшим чеховским юмором и наполнен беззаветной любовью и состраданием к Человеку. В современном стремительном мире именно Чехов позволяет нам взглянуть на обыденную жизнь с необычного ракурса, увидеть себя смешными и до боли настоящими».

При создании спектакля были взяты рассказы Чехова «Крыжовник», «Толстый и тонкий», «Загадочная натура», «Дипломат», «Моя "она"», «На чужбине», «Размазня», «Рассказ госпожи NN», «Психопаты», «Беседа пьяного с трезвым чертом», «Шампанское», «Хористка», «Студент», «Жизнь прекрасна», сцена-монолог «О вреде табака», стихотворение «Последнее прости».

В спектакле играют: заслуженный артист России Олег Андреев, артисты Лаура Пицхелаури, Евгения Евстигнеева, Анастасия Дюкова, Александр Кудренко и Олег Федоров, Виталий Куликов, Антон Падерин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта»

Фото: Санкт-Петербургский театр балета им. П.И. Чайковского Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта»

Фото: Санкт-Петербургский театр балета им. П.И. Чайковского

Мировая литература знает немало красивых, но трагических историй любви. Из этого множества заметно выделяется та, которую называют самой печальной на свете: история двух веронских влюбленных Ромео и Джульетты. 5 июля этот трогательный спектакль будут давать на сцене Эрмитажного театра. Основная идея Санкт-Петербургского Театра балета имени Чайковского в создании полноценного спектакля «Ромео и Джульетта» состояла в том, чтобы соединить удивительную музыку Чайковского с самым лирическим из сочинений Шекспира. Для этого были использованы музыкальные части из величайших произведений Чайковского, таких как Симфония № 6, Сюита № 3, «Итальянское Каприччио», Концерт для скрипки с оркестром и, конечно же, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Премьера балета состоялась в 2015 году, и вот показы уже не один сезон проходят на сцене Александринского, Михайловского и Эрмитажного театров. Кроме того, балет с большим успехом гастролирует по миру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Счастье мое»

Фото: Театр имени Ленсовета Сцена из спектакля «Счастье мое»

Фото: Театр имени Ленсовета

В субботу, 5 июля, можно посетить спектакль «Счастье мое» в Театре Ленсовета. 1947 год — война окончена, после Великой Победы люди мечтали о любви, хотели с гордостью и надеждой смотреть вперед. Среди послевоенной разрухи встречаются двое юных людей: школьная пионервожатая и курсант морского училища. Один день, одна ночь. Могут ли они изменить всю жизнь? Как отмечал ранее режиссер Андрей Сидельников: «Мы хотим сделать спектакль про то, как вопреки времени, системе, ощущению своей никчемности и неустроенности человек ищет свое счастье, именно свое — для меня это равно счастью частному, личному, не во имя больших идей, а для себя». В роли Виктории — Татьяна Трудова, в роли Семена — Иван Санников. Лидию Ивановну в спектакле играет Инесса Перелыгина-Владимирова, Оскара Борисовича — народный артист России Евгений Филатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль этнической музыки «ЭтоЭтно»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фестиваль этнической музыки «ЭтоЭтно»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

4 и 5 июля на территории общественного пространства «Севкабель Порт» состоится седьмой международный фестиваль этнической музыки «ЭтоЭтно». Мероприятие представляет образцы современной этнической музыки, новые направления и коллективы, работающие в жанрах «фолк» и «этно». Музыканты из разных стран исполнят самобытные народные композиции в современной обработке. Этнические мотивы соединяются с классическим исполнением, джазом, блюзом, рэпом и другими музыкальными направлениями. В этом году на фестивале выступят такие артисты как Сати Казанова с музыкальным проектом Sati Ethnica, певица Влада Miravi, пианист Борис Березовский, башкирская фолк-группа AY YOLA и другие. Слушатели смогут насладиться волшебной атмосферой этнической музыки и взглянуть на мир под новым углом. Мероприятие проходит в формате open air.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль социальной сети ВКонтакте «VK Fest»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фестиваль социальной сети ВКонтакте «VK Fest»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

5 и 6 июля в Парке 300-летия традиционно пройдет VK Fest. За несколько лет существования фестиваль стал ярким летним событием не только в Северной столице, но и во всей стране. На огромной территории, сравнимой размером с пятьюдесятью футбольными полями, размещаются сотни интерактивных площадок. В первые июльские выходные на фестивале выступят более 70 артистов, среди которых Anna Asti, «Три дня дождя», «Хлеб», «Элджей», Хаски, Куок, Минаева, «Комната культуры», Джиган, Zoloto, Клава Кока и многие другие. Гости фестиваля смогут послушать любимых музыкантов, попробовать себя в чем-то новом, поучаствовать в мастер-классах, взять автографы у известных блогеров и просто отдохнуть на свежем воздухе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из балета «Лебединое озеро»

Фото: Эрмитажный театр Сцена из балета «Лебединое озеро»

Фото: Эрмитажный театр

6 июля жители и гости Петербурга смогут насладиться красотой балета «Лебединое озеро», который в этот вечер будут давать на сцене Эрмитажного театра. Его представит Санкт-Петербургский театр балета имени Чайковского (художественный руководитель — Елизавета Меньшикова) в сопровождении Балтийского малого симфонического оркестра. Душа русского балета — «Лебединое озеро» — считается одним из самых популярных и известных спектаклей во всем мире, тогда как белый лебедь уже не первое столетие является самым знаменитым символом русского балета. Талантливая постановка Мариуса Петипа и Льва Иванова заслужила возможность стать поистине шедевром Русского классического балета. В основе сюжета спектакля лежит история любви и проклятья, которая найдет отклик в сердце каждого, так как ценности и идеалы остаются неизменными во все времена. Это и жажда жизни, и надежда на счастье, и воспевание идеала красоты.

Подготовили Дарья Астанина, Вероника Рубина