В Ростове-на-Дону в ярмарке трудоустройства участвовали более 160 работодателей

В федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" в Ростове-на-Дону приняли участие свыше 160 работодателей. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба городского центра занятости населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ЦЗН г.Ростов-на-Дону Фото: Пресс-служба ЦЗН г.Ростов-на-Дону

На мероприятии были представлены предприятия ключевых отраслей экономики: промышленные и перерабатывающие компании, организации связи, строительства, транспорта, здравоохранения. Среди участников — АО «Алмаз», ПАО «Гранит», ООО «Желдор-Сервис», АО «Почта России», АО «Горизонт», ООО «Фирма Аква-Дон», Главное управление МЧС России по Ростовской области, МУП МТК «Ростовпассажиртранс» и другие.

Соискатели могли пообщаться с потенциальными нанимателями, пройти тренинги, тестирование и получить консультации специалистов. На площадках во всех районах города посетители узнавали о предложениях работодателей, включая компании из Донецкой народной республики.

«На ярмарке вакансий проходит межрегиональный отбор кадров для автотранспортных предприятий города. Соискателям предоставлена возможность общения с потенциальными работодателями в режиме видеоконференцсвязи»,— сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе городского ЦЗН.

Для школьников и студентов организовали отдельную программу: фестиваль профессий, занятия по самозанятости, семинар-практикум "Как стать востребованным профессионалом в своем деле". В Центре детского технического творчества состоялись презентации образовательных организаций, мастер-классы, тренинги, уроки занятости и профориентационные занятия.

По предварительным данным, в городском мероприятии участвовали более 4 тыс. горожан, а также учащиеся школ, вузов и колледжей. В Ростове-на-Дону во Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России, пояснили «Ъ-Ростов» в службе занятости.

Валентина Любашенко