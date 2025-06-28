Оператор ЧПУ в Ростовской области может получать от 150 тысяч рублей

По итогам первых шести месяцев 2025 года в Ростовской области открыли порядка 400 вакансий для операторов станков ЧПУ. Средняя зарплата таких специалистов в регионе — 89,9 тыс. руб. Об этом сообщает портал hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Минимальный размер заработной платы операторов станков ЧПУ — от 65,5 тыс. руб, а максимальный — от 150 тыс. руб. в месяц. К таким специалистам нужно отвечать следующим требованиям работодателя: чтение чертежей и владение станком ЧПУ, точность и внимательность к деталям, контроль качества, уверенное владение ПК, ответственность.

Самую высокую заработную плату для операторов станков с ЧПУ предлагают работодатели Республики Мордовия (195,2 тыс. руб.). На втором месте — Тамбовская область и 154,4 тыс. руб. Замыкает топ-3 регионов с высокой зарплатой республика Башкортостан – 139,5 тыс. руб.

Мария Хоперская