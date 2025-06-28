Замначальника ГУ МЧС РФ по Ленобласти отправили под домашний арест по делу о взятках

Дзержинский районный суд отправил под домашний арест до 26 августа начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Ленобласти Сергея Платонова, которого подозревают в получении взятки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

По версии следствия, не позднее 19 декабря 2022 года Платонов брал дорогие «подарки» от подчиненного, которому взамен пообещал покровительство и благоприятные условия по службе. Таким образом руководитель отдела МЧС получил автоприцеп ЛАВ-81012, стоимостью 92 тыс. рублей и комплект шин Ikon Tyres Autograph Ultra 2 SUV 265/45 R21 108W XL стоимостью 129 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Колпинский районный суд также отправил под домашний арест главу районной администрации Юлию Логвиненко. Следствие считает, что чиновница получила от гендиректора одной из колпинских компаний не менее 9,2 млн рублей.

Андрей Маркелов