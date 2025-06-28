Замначальника ГУ МЧС РФ по Ленобласти отправили под домашний арест по делу о взятках
Дзержинский районный суд отправил под домашний арест до 26 августа начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Ленобласти Сергея Платонова, которого подозревают в получении взятки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ
По версии следствия, не позднее 19 декабря 2022 года Платонов брал дорогие «подарки» от подчиненного, которому взамен пообещал покровительство и благоприятные условия по службе. Таким образом руководитель отдела МЧС получил автоприцеп ЛАВ-81012, стоимостью 92 тыс. рублей и комплект шин Ikon Tyres Autograph Ultra 2 SUV 265/45 R21 108W XL стоимостью 129 тыс. рублей.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Колпинский районный суд также отправил под домашний арест главу районной администрации Юлию Логвиненко. Следствие считает, что чиновница получила от гендиректора одной из колпинских компаний не менее 9,2 млн рублей.