Профком УдГУ: средняя зарплата преподавателей снизилась на 9% в 1-м квартале

Средний размер зарплаты преподавателей Удмуртского государственного университета (УдГУ) снизился на 9% в 1-м квартале 2025 года относительно 2024-го, следует из заявления профсоюзного комитета вуза. Документ опубликовали на сайте образовательного учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эдуард Карипов Фото: Эдуард Карипов

«Если в 2023 году зарплаты профессорско-преподавательского состава (ППС) еще индексировались на величины, превышающие рост цен, то уже в 2024 году индексация носила символический характер — ниже 3% — и была более чем в три раза ниже уровня официальной инфляции в 9,52%. В первом квартале 2025 года ситуация еще более усугубилась: абсолютный размер средней зарплаты преподавателей высшего образования снизился на 9% относительно зарплаты 2024 года, и, хотя квартальная статистика прямо не отражает годового показателя, тенденция, что называется, налицо»,— говорится в заявлении.

Представители профсоюза указывают, что университет не выполняет «майские указы» президента, один из которых установил целевым показателем средней зарплаты ППС не менее 200% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Удмуртии. В заявлении говорится, что ее фактическое значение в 2024 году не превысило 150%, в 1-м квартале 2025 года — «провалилось ниже 130%».

«Индексация зарплат вспомогательного персонала в 2023-2024 годах держалась ниже уровня официальной инфляции, а, значит, реальное содержание оплаты труда еще более уменьшилось. При сопоставлении роста средних зарплат категорий персонала с организациями Удмуртии по виду экономической деятельности «Образование» (рост более 25% по сравнению с 2024 годом) университет также не выдерживает с ними конкуренции»,— указывается в документе.

Причиной этого профсоюз называет «хроническое недофинансирование» отрасли высшего образования, при котором нормативные затраты, заложенные в субсидию на госзадание, не отражают реальных потребностей вузов. «Контролируемые показатели зарплат зачастую носят формальный характер или являются предметом манипулирования»,— добавляют в профкоме.

Члены профсоюза считают, что администрации университета следует привести зарплаты работников вуза в соответствие с «майскими указами», Отраслевым соглашением на 2024-2026 годы, Коллективным договором УдГУ на 2025-2027 годы и Едиными рекомендациями по установление оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений всех уровней систем на 2025 год.

Напомним, ранее профком не согласовал проект приказа о сокращения профессорско-преподавательского состава учреждения примерно на 10%, до 609,3 штатных единиц.