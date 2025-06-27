Профком УдГУ отказал руководству вуза в сокращении 10% преподавателей

Профсоюзная организация Удмуртского государственного университета (УдГУ) не согласовала проект приказа о сокращения профессорско-преподавательского состава учреждения примерно на 10%, до 609,3 штатных единиц, пишет местное издание «Сусанин» со ссылкой на выписку Профкома. С таким предложением выступила ректора университета Галина Мерзлякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эдуард Карипов Фото: Эдуард Карипов

Проект приказа обосновывается, что количество преподавателей должно соотноситься с числом обучающихся как 1 к 12. «По данным администрации, ожидаемое снижение контингента студентов составит 1 096 человек (11,7%)»,— говорится в выписке Профкома. Однако, по данным профсоюза, реальное снижение количества студентов составит около 3%. Разницу в показателях объясняют исключением из расчета обучающихся в академическом отпуске. Это порядка 800 студентов, или около 73% ожидаемого снижения.

«Студенты, находящиеся в академическом отпуске, как и в предыдущие годы, должны быть учтены в общем контингенте, так как на них университет получает финансирование в рамках государственной субсидии, в которое входит фонд заработной платы профессорско-преподавательского состава»,— из той же выписки. Профком указывает, что принятие приказа приведет к экономически необоснованному сокращению штата и нарушению трудовых прав работников.