«Автобус - не грузовик, а пассажиры - не груз, который можно взвесить»

Минтранс России подготовил проект постановления правительства РФ, в соответствии с которыми пассажирские автобусы «выводятся» из категории тяжеловесных транспортных средств. Специалисты в сфере транспорта и автобусные перевозчики говорят, что принятие этого решения критически важно для автобусных пассажирских перевозчиков, которые сегодня страдают от несостыковок между требованиями закона и реальностью. Эксперты поясняют, что из-за несовершенства правового регулирования, которое сейчас пытается исправить Минтранс, пассажирские перевозчики подвергаются крупным штрафам. Ситуацию комментирует представитель Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков (Ростов) Екатерина Бурнос.



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«С 1 марта 2024 года пассажирских автобусных перевозчиков наравне с перевозчиками грузов обязали получать спецразрешения на движение по дорогам, а также стали штрафовать за перегруз. Фиксация нарушений происходит при проезде через автоматический пункт весогабаритного контроля транспортных средств или по-простому – через “рамку”. Сегодня число таких “рамок” в России уже более 500.

Проблема состоит в том, что действующее законодательство не содержит ограничений для веса пассажиров, а тем более – требований взвешивать их перед посадкой в автобус. Он – не грузовик, а пассажиры - не груз, который можно взвесить. Таким образом, не допустить “увесистого” пассажира в салон или отказать ему в продаже билета тоже невозможно. Кроме того, пределы не штрафуемого веса для автобусов, а также технические требования к автобусам по весу без пассажиров и с пассажирами не соотносятся с реальной вместимостью ТС и среднестатистическим весом российского пассажира.

Уже фиксируются абсурдные ситуации. Для того, чтобы избежать штрафа за перегруз в некоторых субъектах РФ пассажиров высаживают из автобуса на трассе перед “рамкой”, что создает, как минимум, дискомфорт для пассажиров, не говоря уже об их безопасности, а также иных участников движения.

В связи с увеличением количества “рамок” штрафы стали чаще приходить всем, в том числе, и перевозчикам на юге России.

При этом, с начала 2025 года размер штрафов существенно вырос. Наказание за перегруз теперь составляет для собственника транспортного средства при перевесе от 10% до 20% – 375 тыс. руб., до 50% – 525 тыс. руб., свыше 50% – 600 тыс. руб. Кроме того, с этого года скидка на оплату штрафа за нарушение ПДД сокращена с 50 % до 25%. Штрафы в таких размерах, даже с учетом скидки, для перевозчиков становятся неподъемными, лишают их деятельность экономического смысла, а если таких штрафов “прилетает” несколько, то перевозчик фактически попадает в предбанкротную ситуацию.

Ассоциация региональных пассажирских перевозчиков с 2024 года направляла обращения в федеральное правительство и Минтранс России с просьбой вывести автобусы из категории тяжеловесных транспортных средств, так как автобусы перевозят пассажиров, а не грузы. Многочисленные обращения общественных организаций и перевозчиков были услышаны. Единственный момент – дата вступления в силу: с 1 марта 2026 года. Не думаю, что следует ждать столько времени, чтобы исправить существующую сейчас проблемную ситуацию.

Мы считаем, что, если на федеральном уровне принято принципиальное решение об исключении автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки из “Правил для грузовиков”, то необходимо оперативно принять эти изменения и довести соответствующую информацию до судов общей юрисдикции. Они ежедневно рассматривают сотни жалоб перевозчиков на постановления об административных правонарушениях с целью отмены ранее вынесенных штрафов. Полагаю, что в данном случае можно применить и обратную силу закона. Это, кстати, предусмотрено статьей 54 Конституции РФ и частью 1 статьи 1.7 КоАП РФ, если административное наказание не исполнено».