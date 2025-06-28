В Ставропольском крае утвердили трех мировых судей. Соответствующее постановление опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, Кирилла Лавренченко назначили мировым судьей Судебного участка №3 Железноводска, Наталья Гапот стала судьей Судебном участка №1 Красногвардейского округа, а Алену Петренко назначили на должность в Судебном участке №7 Минераловодского округа.

Срок полномочий назначенных госслужащих составит 3 года.

Мария Хоперская