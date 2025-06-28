Выставка Валентина Серова, фестиваль электронной музыки «Индия» и «лаборатория джаза» на сцене филармонии

Когда в Новосибирском художественном музее откроется выставка Валентина Серова, приуроченная к 160-летию художника. Где пройдет фестиваль электронной музыки «Индия» с выступлением диджеев, занятием йогой и сплавами на сапбордах. Что будет звучать на «лаборатории джаза» в Новосибирской государственной филармонии. Эти и другие мероприятия — в афише «Ъ-Сибирь».

28 июня (суббота)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

ЦК 19 в рамках выставки «Другое измерение» проведет мастер-класс по написанию иероглифов. Куратором выступит специалист по японской каллиграфии и руководитель клуба «Юракусё» в Центре «Сибирь-Хоккайдо» Екатерина Зеленовская. В конце мероприятия участники смогут самостоятельно написать иероглиф кистью и тушью для письма. Начало в 16.00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Новосибирск отмечает День молодежи. Мероприятия пройдут с 12.30 до 22.00 в ПКиО «Арена» на ул. Немировича-Данченко. Гостей праздника ждут фестивали по чир-спорту, экстремальным видам спорта и короткометражного кино. Заявлены выступления музыкальных групп и граффити-джем.

29 июня (воскресенье)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

В Доме ученых СО РАН откроется выставка акварельных работ Антона Гонтарева. Первую персональную выставку он провел еще в 1982 году в Москве. В 90-х годах художник стал прихожанином храма. Спустя почти 20 лет в своих работах он изобразил храмы Новосибирской области. На эту идею Антона Гонтарева вдохновил альбом «100 лет Новосибирской епархии». Начало в 20.00.

30 июня (понедельник)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Муравьева Фото: Александра Муравьева

В Новосибирской государственной филармонии состоится концертный тур к 95-летию государственного академического Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского, который был основан в 1930 году. В программе — сюита из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского, «Русский вальс» Дмитрия Шостаковича из кинофильма «Первый эшелон», «Вечерняя молитва» Исаака Шварца из концерта для оркестра «Желтые звезды» и другие произведения. Начало в 19.00.

1 июля (вторник)

В камерном зале Новосибирской государственной филармонии выступит Groove Factory и Сергей Гурбелошвили. В этот вечер гостей ожидает «лаборатория джаза», в которой встретятся мэтры джазовой музыки. Groove Factory — коллаборация столичных джазменов мирового уровня. Сергей Гурбелошвили — один из именитых музыкантов советского джаза, яркий импровизатор и инструменталист. С 1992 года он живет и работает в Нью-Йорке. Начало в 19.00.

2 июля (среда)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Степанов, Коммерсантъ Фото: Андрей Степанов, Коммерсантъ

В Новосибирском театре оперы и балета состоится показ балета Петра Чайковского «Спящая красавица» в постановке испанского хореографа Начо Дуато. Музыкальность, вкус и тонкий юмор постановщика смогут оценить зрители любого возраста. Главные роли исполнят Анна Гермизеева (принцесса Аврора), Николай Мальцев (принц Дезире) и Ксения Белоусова (фея Сирени). Начало в 19.00.

3 июля (четверг)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Караканском бору пройдет фестиваль электронной музыки «Индия» в формате Open-air. Днем гостей ожидают занятия йогой, мастер-классы и ярмарка изделий ручной работы. Кроме того, на берегу Обского залива можно будет покататься на сапбордах и поиграть в водный волейбол. Ночью на сцене посреди леса выступят исполнители электронной музыки. Фестиваль продлится до 6 июля.

4 июля (пятница)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Новосибирском государственном художественном музее откроется выставка работ Валентина Серова, посвященная 160-летию со дня рождения художника. Экспозиция включает полотна из собраний ведущих региональных музеев страны. Кроме того, впервые будут представлены картины из Национального художественного музея Республики Беларусь. Начало в 12.00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Александра Стрелкова