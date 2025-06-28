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Коммерсантъ FM
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Сенат США отказался ограничивать военные полномочия Трампа

Сенат США отклонил резолюцию Демократической партии об ограничении военных полномочия президента страны. Если бы документ приняли, глава государства был бы вынужден получать одобрение у Конгресса на вступление в военные конфликты.

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Против резолюции проголосовали 53 сенатора, за — 47. Документ на рассмотрение внес сенатор от демократов Тим Кейн. «Война — слишком серьезная проблема, чтобы полагаться на настроения, прихоти и повседневные флюиды одного человека»,— сказал он перед голосованием (цитата по The New York Times).

Голосование по резолюции прошло спустя неделю после того, как ВВС США нанесли удары по ядерным объектам в Иране. Ранее Конгресс также проголосовал против начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Авторы резолюции заявляли, что атака США на Иран — «абсолютное и очевидное» основание для импичмента.

Петр Бузлаев

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