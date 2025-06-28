Курс доллара. Прогноз на 30 июня–4 июля

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Не ожидаем изменения краткосрочного торгового диапазона Рубль слабо реагирует на большинство привычных для него индикаторов. Он не замечает ни волатильности нефтяных цен, ни глобального ослабления доллара на фоне опасений потери независимости решений ФРС США. Банк России сохранит во втором полугодии объем операций по покупке валюты в рамках зеркалирования инвестиций из ФНБ и бюджетного правила, что также не предполагает видимого влияния на обменные курсы. На этом фоне не ожидаем изменения краткосрочного торгового диапазона по курсу доллара к рублю.

Илья Федоров,

главный экономист Спрос на рублевые активы сохраняется повышенным Рубль сохраняет устойчивость, валюты по-прежнему прижаты к многомесячным минимумам. Вероятно, с завершением налогового периода российская валюта понесет небольшие потери, но для развития устойчивого девальвационного тренда пока оснований нет — импорт ослаблен высокими ставками и охлаждением потребительского спроса, экспорт же пока относительно стабилен. Реальные ставки в экономике остаются высокими, и жесткий курс ДКП Банка России продолжит среднесрочно оказывать поддержку нацвалюте. Спрос на рублевые активы сохраняется повышенным. Ориентир на будущую неделю — ближе к верхней границе диапазона 78–80 руб./$.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Мы ожидаем консолидацию рубля в диапазоне 77–80 руб./$ В ближайшее время курс рубля будет зависеть от торгового баланса, действий экспортеров и Банка России, спроса на рублевые активы и геополитики. Несмотря на негатив от сжатия экспорта, продажи валюты экспортерами пока уравновешивают ситуацию. Мы ожидаем консолидацию рубля в диапазоне 77–80 руб./$.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Национальную валюту продолжит поддерживать спрос на рублевые активы На уходящей неделе рубль продолжил консолидироваться у локальных максимумов. В понедельник пройдет пик налоговых выплат, и по нашим оценкам, в июне объем выплат будет близок к майским значениям (в том числе около 500 млрд руб. по нефтегазовым сборам), что приведет к снижению поддержки рубля со стороны экспортеров. В таких условиях юань может предпринять попытку продолжать рост. Национальную валюту продолжит поддерживать спрос на рублевые активы, который, в частности, выражается и в повышенном спросе на аукционах по размещению ОФЗ. Мы не видим поводов для существенного смещения котировок рубля относительно основных мировых валют. Ожидаем, что ближайшие сессии юань может провести в диапазоне 10,8–11,1 руб.