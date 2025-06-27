Чествование «Локомотива» в Ярославле пройдет 3 августа

В Ярославле 3 августа пройдет чествование ХК «Локомотив», который по итогам сезона впервые стал обладателем Кубка Гагарина. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в интервью программе «Вести-Ярославль. События недели».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: КХЛ Фото: КХЛ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что обладателем Кубка Гагарина «Локомотив» стал еще 21 мая. Чествование чемпионов назначили на август, что вызвало непонимание у общественности: люди предполагали проведение так называемого парада сразу после сезона. Но это оказалось невозможным в связи с невозможностью некоторых игроков присутствовать в городе, а также с детальной подготовкой к мероприятию.

Тогда же сообщалось и про игроков и тренеров, покидающих клуб. В этом направлении клуб планировал проводить переговоры с чемпионами, чтобы в предстоящем чествовании смогло поучаствовать максимально возможное количество людей.

Алла Чижова