Минпромторг предложил расширить эксперимент по маркировке алкоголя

Министерство промышленности и торговли России предложило расширить эксперимент по маркировке алкогольной продукции. В список могут включить вина, вермуты, крепкие алкогольные напитки и настойки, сообщает агентство «Прайм».

Эксперимент начался 1 июля 2024 года и охватывает слабоалкогольные напитки с крепостью до 9%. Минпромторг планирует продлить его до 31 августа 2026 года.

Цель инициативы — повысить прозрачность и контроль за оборотом алкоголя. В министерстве уверены, что расширение списка маркируемой продукции поможет достичь этих целей.