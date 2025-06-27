«Это увеличит финансовую нагрузку на граждан и бизнес»

С 1 июля в Ставропольском крае произойдет плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Индексация составит 11%, что превышает прошлогодний показатель 9,7%. Увеличение коснется всех видов коммунальных услуг. В среднем по России тарифы вырастут на 11,9%. Для жителей Ставрополья повышение составит от 10,4% до 15,8%, в зависимости от муниципального образования. Повышение тарифов на услуги ЖКХ неминуемо вызовет в регионе рост цен на товары и услуги, уверена руководитель юридической компании «Вербицкая и партнеры» Ольга Вербицкая.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ермакова Фото: Елена Ермакова

«Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги зафиксированы в Распоряжении правительства РФ № 3287-р от 15 ноября 2024 года.

На первую половину 2025 года этот индекс составлял 0%, а на вторую – были установлены индексы для каждого субъекта, а так же процент предельно допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям. Так, для Ставропольского края этот индекс составляет 11%, и предельно допустимый процент отклонения – 4,8%.

Стоит отметить, что правительство, определяя индексы изменения размера платы за ЖКУ, учитывало, что ресурсоснабжающие организации обязаны 1,5% выручки направлять на реализацию инвестпрограмм и проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры.

Фактически рост тарифов в Ставропольском крае составит 10,4-15,8%. Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте Тарификационной комиссии, которая и утверждает размер платы за коммунальные услуги, стоимость природного газа повысится на 9,45%. Тариф на электроэнергию вырастет в среднем на 14%. Максимальный рост тарифа (18,8%) – для тех, кто относится к третьему диапазону потребления (свыше 6 тыс. кВт/ч в месяц).

Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение установлены для каждого муниципального образования края в зависимости от поставщика услуги. Так, самый дорогой тариф на холодное водоснабжение установлен по поставщику услуги ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в размере 83,06 руб. повышение составило 11%. При этом, для потребителей услуг по холодному водоснабжению жителей села Донская Балка тариф установлен в размере 39,23 руб., а для потребителей села Пелагиада – 29,13 руб. Один из самых низких тарифов установлен для поставщика услуги холодного водоснабжения АО «Водоканал» Невинномысска – 43,50 руб.

Тарифы утверждаются тарификационной комиссией, исходя из экономически обоснованных затрат на технологические процессы ресурсоснабжающих организаций с учетом необходимой валовой выручки и расчетного объема отпуска коммунального ресурса, а так же других макроэкономических факторов, включая затраты на ресурсы, оборудование и оплату труда работников.

Инфляция затрагивает и ресурсоснабжающие организации, в том числе, в связи с необходимостью проводить индексацию зарплаты работникам. Стоит отметить, что повышение тарифов на услуги ЖКХ вызывает рост цен на товары и услуги. Если дорожает электричество или газ, которым пользуется пекарня, то подорожает и хлеб, изготавливаемый этой пекарней. Вот такой замкнутый круг.

Конечно, значительное повышение тарифов увеличит финансовую нагрузку и на граждан, и на бизнес региона. Тут совет один: вовремя передавать показания приборов учета, чтобы начисления были за реально потребленный объем, своевременно оплачивать, чтобы не начислялись пени. Льготным категориям граждан надо подать документы на предоставление льгот и субсидий, а также реализовать возможность получения рассрочки на погашение задолженности.

Сегодня практически все коммунальные службы идут навстречу и предоставляют рассрочки. В некоторых случаях они обязаны это сделать, в силу прямого требования закона, в том числе, если начисленная плата за коммунальные услуги превысила 25% от начислений прошлого периода».