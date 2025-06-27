США могут отсрочить повышение импортных пошлин

Президент Дональд Трамп заявил, что США могут продлить установленный ранее крайний срок по заключению торговых соглашений. При этом, по его словам, сам бы он предпочел ускорить этот процесс.

«Мы можем сделать все, что захотим. Мы можем продлить срок. Можем его сократить. Я бы предпочел сократить. Я бы просто хотел разослать письма всем: поздравляю, вы платите 25%»,— сказал господин Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Согласно плану американского президента, 9 июля — крайний срок для заключения новых торговых соглашений. После этой даты американские тарифы на весь экспорт ЕС должны вырасти до 50%, а Брюссель ответит на это собственными контрмерами.

2 апреля президент США объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные — 9 апреля. Позднее США объявили о 90-дневной паузе для заключения сделок по тарифам, отсрочка вступила в силу для всех стран, кроме Китая. За это время Вашингтону удалось подписать торговую сделку с Пекином и Лондоном. Также господин Трамп намекнул на значительный прогресс в переговорах с Индией.