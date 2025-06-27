Силы ПВО сбили 10 беспилотников над четырьмя регионами России

С 17:35 до 19:30 мск средствами ПВО были уничтожены и перехвачены десять украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщило Минобороны, над Брянской областью было сбито и перехвачено четыре беспилотника, над Орловской — три, над Курской — два, над Крымом — один.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате удара украинских беспилотников по Брянску пострадали четыре человека. Повреждены более десяти домов и один легковой автомобиль.