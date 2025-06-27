Президент Университета Виргинии подал в отставку под давлением правительства

Президент Университета Виргинии Джеймс И. Райан сообщил руководству вуза, что подает в отставку под давлением администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленные источники.

Как стало известно газете, отставки потребовало Министерство юстиции США, назвав это условием урегулирования расследования в отношении реализуемых университетом программ разнообразия, равенства и инклюзивности (diversity, equity, inclusion — DEI).

В своем письме совету университета господин Райан, по данным NYT, сообщил, что собирался уйти с поста в конце следующего академического года. Однако, «учитывая обстоятельства», он «с глубокой печалью» решил подать заявление сейчас. По данным источников издания, отставка президента принята. Пока неизвестно, когда конкретно господин Райан покинет свой пост, но, скорее всего, не позднее 15 августа.

Джеймс Райан возглавил Университет Виргинии в 2018 году. По отзывам многих, он уделял особое внимание программам DEI. Между тем администрация Трампа распорядилась свернуть эти программы, но Университет Виргинии, по мнению властей, якобы не сделал этого должным образом. Администрация США пригрозила университету лишением федерального финансирования. Как отмечает NYT, решение господина Райана об уходе с поста президента «демонстрирует успех президента Трампа во взятии под контроль следственных полномочий федерального правительства для достижения политических целей его администрации».

О том, в чем суть спора между старейшими американскими университетами и Белым домом,— в материале «Гарвард отлучают от финансирования».

Алена Миклашевская