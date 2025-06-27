Дрозденко подписал соглашение о сотрудничестве с двумя областями Беларуси

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал соглашения о сотрудничестве между 47-м регионом и Витебской, Могилевской областями Беларуси. Об этом 27 июня сообщила администрация ЛО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ленобласти Фото: Пресс-служба администрации Ленобласти

Господин Дрозденко подчеркнул, что регион давно и плодотворно сотрудничает с белорусскими коллегами по чрезвычайно широкому кругу вопросов от молодежной политики до газификации.

С Могилевской областью расширят сотрудничество в торгово-экономичской, культурных и спортивных сферах. Аналогичная история с Витебской областью, которая, как известно, уже поставляет на предприятия Ленобласти мясо для изготовления консервов для гособоронзаказа.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 47-й регион может расширить сотрудничество с Бразилией в рамках совместного проекта по строительству в Ленобласти крупного завода по переработке бобовых.

Андрей Маркелов