В Ставрополье компания оштрафована за поставку зерна по поддельным документам

В Ставропольском крае ООО «Омега Бизнес» заплатила штрафы за поставку на территорию Таможенного союза крупных партий зерновой продукции по фальшивым протоколам испытаний. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего компании удалось реализовать 43 тыс. т. пшеницы, 830 т. ячменя и 640 т. кукурузы. Зерно предназначалось на пищевые и кормовые цели.

На нарушителя Россельхознадзор составил 18 административных протоколов, вынес два постановления с назначением штрафов, которые фирма оплатила в полном объеме.

Наталья Белоштейн