Москва выразила Берлину протест из-за давления на российские СМИ

Послу Германии в Москве Александру Ламбсдорфу заявлен «решительный протест» за преследование российских журналистов в ФРГ, сообщается на сайте МИД РФ. Российская сторона пообещала ответить на «недружественные действия германских властей».

«Было указано на недопустимость продолжения Берлином практики систематических притеснений российских журналистов в Германии, попыток под различными предлогами ограничить их профессиональную деятельность»,— указали в министерстве.

Накануне представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия игнорирует призывы Москвы к Берлину «прекратить произвол в отношении представителей СМИ». По ее словам, ведомство разработало ответные меры. Детали она не уточнила.

В конце прошлого года МИД Германии вызывал посла России в Берлине Сергея Нечаева из-за высылки из РФ двух журналистов немецкого ARD. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок тогда назвала действия Москвы неприемлемыми. Мария Захарова говорила, что высылка немецких журналистов была ответной мерой на «третирование» корреспондентов «Первого канала», работающих в ФРГ.