В Ярославской области пройдет кинофестиваль с участием известных актеров

В Ярославской области с 5 по 9 июля пройдет XX Международный кинофестиваль «В кругу семьи». Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: КЗЦ «Миллениум» Фото: КЗЦ «Миллениум»

В последние годы фестиваль традиционно стартует в Ярославле. 5 июля на площади у КЗЦ «Миллениум» состоится торжественная церемония открытия. Откроет фестиваль Гоша Куценко своим музыкальным концертом в 15:00. В 16:00 по красной дорожке пройдут звезды российского кино: Федор и Виктор Добронравовы, Александр Самойленко, Андрей Чадов, Сергей Горобченко, Валерий Баринов, Яна Поплавская, Елена Захарова, Анфиса Чехова и другие. Состоятся автограф-сессии.

После чего начнутся бесплатные показы фильмов в шести кинотеатрах региона. Так, с 5 по 9 июля кинопоказы будут организованы в «Киномаксе» в ТРЦ «Аура» в Ярославле, а 8 июля — в КЗЦ «Миллениум» в Ярославле, «Киномаксе» в ТРК «Альтаир», в ТРК «Яркий», в киноконцертном зале Вятского и МУК «Общественно-культурный центр» в Рыбинске. В числе картин для показа такие как «Каруза», «В объятиях дерева», «Мой дикий друг», «Мой дружок — киллер», «Овечка Сады». С полной программой кинопоказов можно познакомиться на сайте фестиваля.

Творческие встречи пройдут в Тутаеве, Карабихе, Борисоглебском, Михайловском, и Рыбинске. Со зрителями встретятся народный артист РФ Валерий Баринов, заслуженная артистка РФ Оксана Сташенко и актер Сергей Горобченко. Кроме того, 6 июля в КЗЦ «Миллениум» пройдет встреча с заслуженным артистом РФ Виктором Добронравовым.

Алла Чижова