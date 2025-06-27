Депутат ЗакСа Рябоконь заинтересовался проблемными жилыми комплексами

В период с января по май 2025 года в Петербурге ввели в эксплуатацию примерно на 10% меньше жилых домов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Заксобрания Андрей Рябоконь со ссылкой на данные Петростата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам господина Рябоконя, он запросил в комитете по строительству Петербурга в связи со сложившейся ситуацией информацию о количестве домов, сроки сдачи которых были нарушены. Депутат ЗакСа напомнил, что недавно правительство России продлило до конца года мораторий на взыскание штрафов с застройщиков за просрочку сдачи объектов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что следователи заинтересовались проблемными новостройками ГК «Самолет» в Колпино и поселке Песочный. По словам дольщиков, застройщик постоянно переносит сроки сдачи жилых комплексов без уведомлений.

Андрей Маркелов