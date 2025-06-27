Путин: Россия рассчитывает успешно завершить СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия хочет завершить специальную военную операцию с нужным для себя результатом. Под это рассчитаны траты России на оборону, добавил он.

«Мы, кстати говоря, эти триллионы в значительной степени тратим на что? На поддержание нашего оборонно-промышленного комплекса. На нас самих, на любимых и родных»,— сказал глава государства на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске. Страны ЕС, в свою очередь, тратят средства на поддержку американского ОПК.

По словам президента, Россия планирует в будущем сокращать свои оборонные расходы, а страны Запада, наоборот, увеличивать. Сейчас РФ тратит на нужды обороны 13,5 трлн руб., то есть 6,3% ВВП.

Елизавета Шмакова