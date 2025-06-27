Президент Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывает успешно завершить специальную военную операцию. Под это заложены соответствующие траты на оборону, отметил глава государства.

«Именно под это, а не под агрессивные планы в отношении Европы и стран НАТО»,— сказал он на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске. Господин Путин добавил, что Россия планирует сокращать оборонные расходы, а страны ЕС и НАТО — увеличивать.

Президент подчеркнул, что Россия тратит на военные нужды 13,5 трлн руб., то есть 6,3% ВВП. По оценкам Владимира Путина, это немало. «Мы заплатили за это инфляцией, но мы сейчас боремся с этой инфляцией»,— отметил он. Россия тратит эти средства на развитие своего оборонно-промышленного комплекса, в то время как страны Европы — на развитие американского.

Елизавета Шмакова