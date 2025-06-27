Путин: траты на оборону рассчитаны под успешное завершение СВО
Президент Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывает успешно завершить специальную военную операцию. Под это заложены соответствующие траты на оборону, отметил глава государства.
«Именно под это, а не под агрессивные планы в отношении Европы и стран НАТО»,— сказал он на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске. Господин Путин добавил, что Россия планирует сокращать оборонные расходы, а страны ЕС и НАТО — увеличивать.
Президент подчеркнул, что Россия тратит на военные нужды 13,5 трлн руб., то есть 6,3% ВВП. По оценкам Владимира Путина, это немало. «Мы заплатили за это инфляцией, но мы сейчас боремся с этой инфляцией»,— отметил он. Россия тратит эти средства на развитие своего оборонно-промышленного комплекса, в то время как страны Европы — на развитие американского.