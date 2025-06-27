Перетягивание континента

В Киеве на этой неделе заявили о готовности увеличить военное присутствие в Мавритании. Именно здесь, согласно утверждениям властей соседнего Мали, под украинским надзором прошли подготовку боевики, совершившие около года назад нападение на малийские правительственные войска и бойцов ЧВК «Вагнер». В российской дипмиссии в Мавритании на эти новости отреагировали сдержанно, сочтя происходящее скорее попыткой Киева преувеличить свое влияние и роль в Африке, нежели реальной угрозой российским интересам в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с британскими и украинскими военнослужащими в Лондоне (июнь 2025 года)

Фото: Jaimi Joy / AP Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с британскими и украинскими военнослужащими в Лондоне (июнь 2025 года)

Фото: Jaimi Joy / AP

Возможные договоренности Мавритании с Киевом по работе украинских инструкторов с африканскими военными являются «суверенным правом» Нуакшота (столица Мавритании.— “Ъ”). Именно так 26 июня в посольстве России в Нуакшоте агентству «РИА Новости» прокомментировали заявление спецпредставителя Украины по Ближнему Востоку и Африке Максима Субхи.

Днем ранее в беседе с агентством Reuters украинский чиновник сообщил о готовности Киева увеличить военное присутствие в Мавритании за счет обучения местных военных и передачи военных технологий.

«РФ во внутренние дела иностранных государств, тем более дружественных, не вмешивалась и не вмешивается, в отличие от Незалежной, официальные лица которой, в частности представитель ГУР (Главное управление разведки.— “Ъ”) и посол в Сенегале, публично признавали причастность украинских военнослужащих к подготовке террористических группировок в соседнем Мали»,— подчеркнули в российской дипмиссии.

Напомним, в прошлом году спецслужбы Мали сообщили, что напавшие в июле 2024 года на позиции малийских военных боевики-туареги проходили обучение на территории соседней Мавритании при участии украинцев. Косвенно это подтверждалось тем, что Киев — устами представителя военной разведки Украины Андрея Юсова и посла Украины в Сенегале Юрия Пивоварова — выступил в поддержку повстанцев. Вслед за этим в Мали, а затем и в Нигере решили разорвать с Украиной дипотношения.

В Нуакшоте между тем тогда воздержались от официальных заявлений на сей счет. Схожей тактики эта страна, судя по всему, решила придерживаться и сейчас, когда тема причастности Украины к террористической деятельности на территории стран Сахеля всплыла вновь. В частности, в июне директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов сообщил в интервью агентству ТАСС, что украинские военные инструкторы используют Мавританию как хаб для поставок беспилотников террористам в Мали. Кроме того, он заявил, что украинские боевики и инструкторы присутствуют в Мали, Буркина-Фасо и Судане, используя каналы украинского посольства в Мавритании для «передачи террористам дронов, в том числе Mavic 3 с системой сброса украинского производства». «Техника и бойцы проходят через плохо охраняемые участки границы с Мавританией и далее»,— пояснил глава организации, занимающейся подготовкой военных в странах Африки, добавив, что, естественно, «все это делается скрытно».

В самом Киеве, впрочем, неоднократно отвергали обвинения в причастности к «сотрудничеству с террористами» на территории Мали и поставкам им вооружений.

Нынешнее же публичное признание в намерении помочь Мавритании с обучением военных стоит рассматривать, прежде всего, как попытку Киева поддержать имидж активного участника процессов на Африканском континенте. «Украина недавно открыла в Мавритании посольство, и, конечно, ей нужен медиаэффект»,— сказал “Ъ” научный сотрудник Института Африки РАН, эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Никита Панкин. Эксперт отметил, что сотрудничество Украины и Мавритании выглядит преувеличенным, этим, вероятно, и объясняется сдержанность реакции российской стороны.

После начала в 2022 году конфликта на Украине многие африканские страны отказались встать на сторону Киева в ООН. Это подвигло украинские власти затеять масштабную попытку противостоять укоренившемуся присутствию и влиянию России на континенте. Так, уже в первый год конфликта Киев обнародовал свою первую в истории стратегию по Африке, заявив главной целью противостояние российскому нарративу там и увеличение торговли и инвестиций в Африке. В том же году Украина объявила о намерении довести число своих посольств на континенте до 18, открыв к настоящему времени 8 из 10 анонсированных новых дипмиссий. Для сравнения, у России действует около 40 посольств в странах Африки, недавно в Москве объявили о планах открыть на континенте еще 7 новых диппредставительств.

В апреле нынешнего года в рамках кампании по завоеванию симпатий африканских стран Владимир Зеленский посетил ЮАР — страну, являющуюся близким союзником России, став первым президентом Украины, побывавшим там с визитом.

Основной акцент в вербовке симпатий африканских стран Киев делал преимущественно не на военном сотрудничестве, а на оказании продовольственной помощи. Согласно украинским данным, за последние годы по каналам Всемирной продовольственной программы в Африку под брэндом «Зерно из Украины» было отправлено почти 300 тыс. тонн гуманитарной помощи. Как подсчитал в апреле аналитический центр European Policy Centre, украинская помощь добралась в общей сложности до 8 млн человек в 12 странах Африки.

Ту же схему помощи Киев задействовал и в случае с Мавританией. «Украинцы поставляют в страну некоторые объемы гуманитарной помощи с прицелом на лагерь беженцев Мбера, поскольку там большинство людей из Мали,— отметил Никита Панкин.— Это дает Киеву возможность активно продвигать линию о том, что именно их (поддерживаемое Москвой малийское.— “Ъ”) правительство привело их туда».

Однако эффективность этих мер остается под вопросом, считает собеседник “Ъ”. «Осуществление нерегулярных поставок продовольствия не решает проблем продовольственной безопасности, поэтому эта формула не совсем отвечает интересам африканских стран»,— отметил он. И добавил, что Россия предлагает региональным игрокам более эффективные и более долгосрочные варианты решения проблем в сфере продовольственной безопасности.

Анастасия Домбицкая, Дмитрий Сотак