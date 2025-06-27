Европарламент не поддержал просьбы финских активистов открыть границу с Россией

Европарламент отклонил петицию об открытии финской границы с Россией, сообщает Yle. По мнению чиновников из Евросоюза (ЕС), Хельсинки имеют право закрывать пропускные пункты на внешней границе из-за политической ситуации.

Решение вызвало критику со стороны организации «Александровское общество» и одного из граждан Филяндии, которые считают, что подобные шаги нарушают права граждан ЕС и влияют на экономику регионов Суоми.

Граница между Финляндией, Лениградской, Мурманской областями и Республикой Карелия закрыта с начала СВО. В декабре 2023-го года власти Суоми открывали два пункта пропуска, однако вскоре снова их закрыли.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что глава Таможенной службы Финляндии Сами Ракшит попросил принять долгосрочное решение по поводу российской границы. По его словам, таможня из-за сложившейся ситуации несет дополнительные расходы в размере более 500 тыс. евро в месяц.

Андрей Маркелов