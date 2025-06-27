Производство автомобилей в Великобритании упало до минимума с 1949 года

В мае в Великобритании было выпущено 49 810 автомобилей, что на 32,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. И это самый низкий показатель для мая с 1949 года, если исключить 2020 год, когда из-за пандемии COVID-19 автомобильные заводы были остановлены. Такие данные приводит в своем отчете британская Ассоциация автопроизводителей и трейдеров (SMMT).

За первые пять месяцев британская автомобильная индустрия выпустила 348,2 тыс. автомобилей, и это самый низкий показатель для этого периода с 1953 года. Упал в мае и экспорт автомобилей на два крупнейших для Великобритании рынка — ЕС и США, на 22,5% и 55,4% соответственно.

Как отмечает в своем докладе SMMT, падение объясняется несколькими причинами, в частности «сменой модельных рядов, реструктуризацией, а также введением американских импортных пошлин». Администрация Дональда Трампа в начале апреля ввела 25-процентные пошлины на импорт автомобилей. Эта мера вынудила британских производителей дорогих автомобилей Aston Martin и Jaguar Land Rover временно приостанавливать поставки своей продукции в США для оценки ситуации. В начале мая пошлина для Великобритании была снижена до 10% на первые 100 тыс. ввозимых автомобилей в год.

Между тем в SMMT видят основания «для некоторого оптимизма в отношении будущего». Повод для этого дают «подтвержденные сделки на ключевых рынках, особенно в США, и более позитивные отношения с ЕС, а также государственная стратегия развития промышленности и торговли с учетом ключевой роли этого сектора в экономическом росте».

Алена Миклашевская