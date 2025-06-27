В Швеции умер вдохновитель термина «стокгольмский синдром» Кларк Улофссон

Один из самых обсуждаемых преступников Швеции Кларк Улофссон умер в возрасте 78 лет. Он скончался в больнице в шведском городе Арвика после продолжительной болезни. Об этом сообщила семья Улофссона ETC.

Наиболее громким делом стало ограбление банка на площади Норрмальмсторг в Стокгольме в 1973 году. Попытку ограбления предпринял сокамерник Улофссона Ян-Эрик Ульссон. После приезда полицейских он взял в заложники четверых сотрудников банка. Ульссон потребовал 3 млн шведских крон. Также он попросил привести Улофссона. Вдвоем они удерживали заложников в банковском хранилище шесть дней.

После освобождения заложники отказались давать показания против похитителей в суде. Кроме того, они собрали средства на юридическую помощь для Ульссона и Улофссона. После этого шведский психиатр и криминалист Нильс Бейерут сформулировал термин «стокгольмский синдром».

Первоначально Кларк Улофссон был осужден за соучастие в захвате заложников, но добился отмены приговора через апелляционный суд. Ему удалось доказать, что он не помогал сокамернику, а пытался спасти заложников. Затем Улофссон отбывал срок по другому делу.

Елизавета Шмакова