Генпрокуратура и ФНС предотвратили неуплату 7 млрд руб. при реализации нацпроектов

Генеральная прокуратура и Федеральная налоговая служба России (ФНС) обнаружили, что крупные участники национальных проектов уклонялись от уплаты налогов. Ведомства предотвратили неуплату налогов на сумму свыше 7 млрд руб., сообщили в надзорном ведомстве.

Компании, которые занимались нацпроектами, разрабатывали различные схемы по обману государства, пишет пресс-служба Генпрокуратуры. Чаще всего они выводили бюджетные средства в теневой оборот, прибегая к фиктивному банкротству. Среди нарушителей — фирмы, которые выполняли проекты «Демография», «Безопасные качественные автомобильные дороги», «Здравоохранение» и «Образование».

Одна из организаций, которая за 3,7 млрд руб. обязалась построить и отремонтировать здания больниц и общежитий в Москве, республиках Татарстан и Крым, Ленинградской и Костромской областях, создала подложный документооборот с аффилированными юридическими лицами. В Тамбовской области компания, которая занялась более чем 35% контрактов по национальным проектам в регионе, неправомерно занизила НДС, в результате чего бюджет недополучил более 1,6 млрд руб. Для завладения денежными средствами в регионе была создана сеть фирм-однодневок.

Крупный исполнитель национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» в Тверской, Воронежской и Калужской областях использовал судебный механизм для неуплаты НДС на 718 млн руб. и присвоения бюджетных средств. Всего по результатам работы исключена искусственная задолженность в размере 1,3 млрд руб., в бюджет поступило свыше 4 млрд руб. налогов. Генпрокуратура не сообщает названия компаний, нарушивших закон.