В Белгороде открылись три аптеки «Горздрав»

Федеральная аптечная сеть «36,6» расширила присутствие в Белгородской области. Об этом «Ъ» сообщили в компании. В Белгороде открылись три аптеки под брендом «Горздрав», на месте «Аптек для бережливых».

В начале июля в облцентре планируется открыть еще три точки. Это 15-й регион для компании, чьи аптеки уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и других городах.

Сделка по покупке «Аптек для бережливых» была закрыта в конце 2024 года. Новый гендиректор «36,6» Александр Кузин тогда возглавил три юридических лица в Санкт-Петербурге, ранее принадлежавших мурманскому предпринимателю Сергею Климову. В конце июня 2024 года было объявлено о реорганизации этих юридических лиц, включая присоединение ООО «Север» к ООО «ЛекОптТорг».

Подробнее об этом — в материале «Ъ».