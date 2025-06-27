Путин встретился в Минске с президентом Узбекистана

Президент России Владимир Путин провел встречу с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Переговоры состоялись на полях саммита Евразийского экономического союза в Минске. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

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В мае состоялся официальный визит Владимира Путина в Узбекистан. По итогам переговоров с Шавкатом Мирзиёевым стороны отметили необходимость эффективной работы механизмов, обеспечивающих достойные условия труда иностранных трудящихся.

Елизавета Шмакова